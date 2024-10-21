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Haber Merkezi

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü.



Terör örgütü elebaşının ölüm haberi, örgüte yakın basın organları tarafından duyurulurken, yeğeni Ebuseleme Gülen de bu bilgiyi doğruladı. Türkiye'de binlerce sivilin hayatına mal olan ve milyonlarca insanın yaşamını derinden etkileyen Gülen'in ölümü, ülke genelinde sevinçle karşılandı.

FETÖ’nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla elebaşının ölüm haberi kamuoyuna duyurulurken, FETÖ'cü kaçaklar ve örgüte bağlı medya organları da bu gelişmeyi paylaştı. Gülen'in bir süredir böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve demans gibi sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu.

FETÖ'CÜ KEREM BALCI SESSİZ

Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını küçümseyen, ancak milletin darbeci FETÖ'cülere karşı direnişini gördükçe kızarıp bozaran, kaçtığı Londra'daki deliğinden yaptığı yayında Türk milletini çaresizce aşağılayan Zaman gazetesi eski yazarı FETÖ'cü Kerim Balcı, terör örgütü elebaşının ölümünü kabullenememiş olacak ki, halen sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmadı.

