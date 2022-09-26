FETÖ’cü memurlardan KPSS itirafları

Birçok devlet kurumuna KPSS sorularını çalarak sızan FETÖ mensuplarının ifadeleri ortaya çıktı.

Türkiye, terör örgütü FETÖ'nün kanlı darbe teşebbüsünün ardından yurt içi ve uluslararası kamuoyu nezdinde örgüte karşı, Cumhuriyet tarihinin en yoğun mücadelesini sürdürüyor.

Geçmiş dönemler içinde FETÖ'nün birçok kuruma sınav sorularını çalarak kurumlara örgüt elemanlarını yerleştirmesinin denetimleri sürerken, gazeteci Nedim Şener de, Hürriyet gazetesindeki köşesinde bu konuyu kaleme aldı.

İlk olarak 2013 yılı KPSS'de çalıntı sorularla devlet memuru olan FETÖ mensuplarının itiraflarını derleyen Şener'in, yer verdiği itiraflardan birkaçı şöyle;

"Sınavdan 1 hafta önce bizi topladılar"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlisi T.E.’nin bu anlamda ibretlik ifadesi:

“... 2013 yılı Temmuz ayında yapılan KPSS sınavından bir gün önce her hafta evimize gelen vergi müfettişi olan kadın şahıs bizi toparladı.

Ben, E. ve N.’ye hitaben üzerinizi değişin bir yere gidiyoruz dedi. Bu kadın ile bir ticari taksiye binip yine Cevizlidere Mahallesi’nde bir apartman dairesine gittik. Bu evde 2-3 bayan daha vardı.

Abdest aldırıp yemin ettirdiler

Ne olduğunu anlamaya çalışırken eve daha önceden tanımadığım ve görmediğim, görsem şu an da tanıyamayacağım başı kapalı ve pardösülü bir kadın şahıs geldi. Bizi evdeki diğer tanımadığım bayan şahıslarla odaya topladı.

Hepiniz önce bir abdest alın dedi. Biz de denileni yaptık. Elindeki Kur'an-ı Kerim kitabını göstererek ve notta ‘Bugün burada olanlara yaşananları hiç kimseye söylemeyeceğime namusum, şerefim, haysiyetim üzerine yemin ederim’ yazısını okuyup yemin etmemizi istediler. Kâğıtta yazılı olan metni okuyup kitaba el basmak için başka bir odaya bizi tek tek çağırdılar. Ben de odaya tek gittim. Odada vergi müfettişi kadın ile kapalı olan kadın vardı.

Kâğıttaki notu okuyup yemin ederek elimi de kitaba bastım ve bana bu şekilde yemin ettirdiler.

Sorular aynıydı

Yemin faslı bitince hepimizi salona alıp fotokopi ile çoğaltılmış, Türkçe ve matematik dersleri ile ilgili yaklaşık 15 tane soru ve cevabı yazılı olan A4 kâğıdı verdiler. Kapalı olan kadın, ‘Size verdiğim kâğıtta yazılı olan bu sorulara bakıverin’ dedi. Türkçe ve matematik üzerine sorular ve altında cevapların yazılı olduğunu gördüm. Türkçe soruları uzun paragraf içeren tipte sorulardı. Ama benim Türkçe ve matematik bilgim ve hafızam iyi derecede olduğu için ben bu soruları çalışmış olduğumdan bana kolay geldi. Zaten uzun paragraflar olduğu için aklımda kalmadı. Bir yarım saat kadar sonra verdiği soruları içeren kâğıtları bizden topladı. ...

KPSS sınavına Ankara ilinde girdim. Sınavda sorulan sorulara baktığımda az evvel yukarıda bize verildiğini söylediğim 15 civarındaki Türkçe ve matematik sorularının sınavda sorulan sorular içerisinden birebir aynısı olduğunu gördüm.”