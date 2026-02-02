FETÖ’nün algı operasyonuna erişim freni

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

12 yıldır kararlılıkla süren operasyonlar kapsamında sanal ağına uzanan suç zinciri terör örgütü FETÖ’nün propaganda ve algı operasyonlarına yönelik çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. 385 sosyal medya hesabına, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK

Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385’e ulaştı.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.