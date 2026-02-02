Abone ol: Google News

FETÖ’nün algı operasyonuna erişim freni

Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü FETÖ’nün sosyal medya ayağına erişim engeli getirdi.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2026 12:08
  • Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi.
  • 385 FETÖ bağlantılı hesap, İletişim Başkanlığı'nın tespitleri doğrultusunda kapatıldı.
  • Mücadele çok yönlü ve kararlılıkla devam ediyor.

12 yıldır kararlılıkla süren operasyonlar kapsamında sanal ağına uzanan suç zinciri terör örgütü FETÖ’nün propaganda ve algı operasyonlarına yönelik çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor. 385 sosyal medya hesabına, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

ALGI OPERASYONUNA GEÇİT YOK 

Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385’e ulaştı.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

