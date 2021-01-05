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    FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı

    FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.01.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:55
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    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapısı deşifre edildi.

    29 GÖZALTI KARARI

    FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    10 İLDE OPERASYON

    Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    22 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Örgütün mahrem imamının öğretmen olduğu, şüpheliler arasında albay ve binbaşıların da bulunduğu şüphelilerden 22'sinin yakalandığı öğrenildi.

    FETÖ nün askeri yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı kararı #1

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