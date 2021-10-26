FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 11 avukatın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

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