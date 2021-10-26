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- FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı
FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 11 avukatın yakalanması için operasyon başlatıldı.
- İHA
- 26.10.2021 - 08:54
- Güncelleme : 26.10.2021 - 08:58
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.