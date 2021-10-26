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    FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

    İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün hakim-savcılık sınavı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 11 avukatın yakalanması için operasyon başlatıldı.
    • İHA
    • 26.10.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 08:58
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    FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanması soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da aralarında olduğu 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.

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