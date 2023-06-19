FETÖ'nün gri kategoride aranan sözde yöneticisi tutuklandı

AA
Terörle mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden devam ediyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üst düzey mensuplarının saklandıkları 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinden yurt dışına firar etme arayışında oldukları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine 17 Haziran'da 2 ayrı operasyon düzenlenerek yakalanan Zekeriye Cerit, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
İstanbul'da FETÖ'ye ait derneklerde para aklanması ve örgütün Türkmenistan yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçundan İçişleri Bakanlığı'nın 'terör arananlar' listesinde gri kategoride bulunan Cerit, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.