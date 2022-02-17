FETÖ'nün medya yapılanması davası: Atilla Taş'ın dosyası ayrıldı

FETÖ’nün medya yapılanması kapsamında Yargıtay'ın “örgüte üye olmak” ve “örgüte yardım” suçlarından cezalarını bozduğu 8 sanıklı davada, Atilla Taş'ın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması davasında verilen hüküm Yargıtay tarafından lehlerine bozulan 8 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ünal Tanık, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Ali Akkuş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve Cemal Azmi Kalyoncu ile avukatları katıldı.

Talepleri alınan sanıklar beraatlerini istedi.

ATİLLA TAŞ’IN DOSYASI AYRILDI

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın dava dosyasının diğer sanıklarla birlikte görülmesini gerektirecek bir yönünün bulunmadığına karar verdi.

Heyet, sanık hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden Adalet Bakanlığından yargılama izni cevabının beklenmesi ve diğer sanıklarla ilgili delillerin toplanmış olması nedeniyle Taş'ın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Dava dosyasının, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de devamını karara bağladı.

Öte yandan mahkeme başkanı, sanıklar Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu hakkındaki “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına yönelik karara muhalefet şerhi koyarak, aksi yönde görüş bildirdi.

DAVA SÜRECİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin, “örgüt üyeliği” ve “darbeye teşebbüs” suçlarından 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davayı 8 Mart 2018'de karara bağlamıştı.

Firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatini kararlaştırmıştı.

Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 13 sanığın “Anayasayı ihlal” suçundan beraatine karar veren heyet, Atilla Taş'ın, “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş ve bu sanıklara adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 11 sanığı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırırken, 12 sanığa da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

YARGITAY’DAN BOZMA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davaya ilişkin istinaf başvurularını 24 Ekim 2018'de karara bağlamış, usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığından istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

İstinaf kararına yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmuştu.

Yargıtay, 6 Mart 2020'deki kararında, 17 sanık hakkında onama, Atilla Taş'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 8 sanık hakkında ise farklı nedenlerle bozma hükmü kurmuştu.

Bozma hükmünün ardından tahliye taleplerini değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mart 2020'de tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti, yapılan ilk celsede 8 sanıkla ilgili bozma kararına uyulmasına yönelik hüküm kurmuştu.