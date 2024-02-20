FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS ve 2010 ve 2012 yıllarında askeri okullara giriş sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin soruşturmalarda toplam 20 kişi için gözaltı kararı verildi.

İHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün kökünü kazımak için üst düzey bir çaba harcanıyor.

Toplumda özellikle de gençlerde derin yaralara sebep olan FETÖ'nün sınav usulsüzlüklerine yönelik çalışmalarda yeni bir adım atıldı.

Sınav usulsüzlüğünde adı geçen 20 kişi için gözaltı kararı

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Sivil sınavların yanında askeri okullara giriş için de FETÖ taktikleriyle yoğun usulsüzlükler yaşandı. Bu sınavlar da ayrı ayrı inceleniyor.

Aynı makam tarafından yürütülen 2010 ve 2012 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında 2 şüpheli; ayrıca 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)