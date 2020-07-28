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    FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında 41 gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün sözde TSK yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verdiği 68 kişiden 41'i yakalandı.
    • AA
    • 28.07.2020 - 11:44
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    FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında 41 gözaltı

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yeni operasyon başlatıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde gözaltı kararı verilen aralarında emekli albay ve sivil şahıslarında bulunduğu 68 şüpheliden 41'i yakalandı.

    DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

    Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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