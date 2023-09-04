FETÖ'nün yeni tuzağı: Üniversite öğrencileri senetlerle tehdit ediliyor FETÖ'nün üniversitelerde yeni öğrenci temini için örgüt evlerinde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı, örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencilerin bu senetlerle tehdit edildiği belirlendi.

AA

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt içindeki gelir kaynakları kurutulan, kurumları kapatılan ve hareket alanı ortadan kaldırılan FETÖ, eleman temini için yeni bir yöntemi devreye soktu.

Örgüte eleman temininde zorlanan FETÖ, son dönemde özellikle üniversitelere yönelik yeni öğrenci temini çalışmalarına yöneldi.

Üniversite öğrencilerini kurye gibi

Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin bu doğrultuda talimat gönderdiği mensuplarından, üniversite öğrencilerini örgüt evlerinde kalmaya ikna etmelerini istedikleri öğrenildi.

Söz konusu örgüt evlerinde ise öğrencilerden, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okumaları, konuşma videolarının izlemelerinin yanı sıra, örgüt mensubu olmayan okul arkadaşlarının örgüte kazandırılması ile diğer örgüt mensuplarına para ve talimat notları iletilmesi gibi faaliyetlerde kuryelik yapmaları talep ediliyor.

Öğrencileri senetle korkutuyorlar

Ayrıca, Pensilvanya'daki örgüt yöneticilerinin talimatıyla üniversitelerde yeni öğrenci temini için uğraşan FETÖ mensuplarının, evlerde kalacak öğrencilere ilk aşamada kira bedeli karşılığı senet imzalattığı belirlendi.

Bu senetlerin, daha sonraki dönemde örgütten uzaklaşan veya evden ayrılmak isteyen öğrencileri tehdit amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Öte yandan kiralanan evlerde kalan öğrencilerin, hayatın olağan akışına uygun şekilde davranmaları, şüphe çekici hal ve hareketlerden kaçınmaları, hazırlanacak senaryolar üzerinden, ev "abilerini" ya da "ablalarını" örgüt mensubu olmayan diğer öğrenci arkadaşları ile tanıştırmaları yönünde sıkı şekilde uyarıldığı da belirlendi.

Yeni tehditle ilgili uyarı verildi

FETÖ'nün üniversite öğrencilerine yönelik eleman temin faaliyetleri, hükümetin gündemine de taşındı. Konuyla ilgili bakanlıklar ve kurumlar uyarılırken, FETÖ'nün bu faaliyetini engellemeye yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tüm üniversite rektörlerine gönderdiği mesajda, üniversitelerden, öğrencilerin barınma ihtiyacı konusunda yardımcı olmalarını ve rehberlik etmelerini istedi.

YÖK Başkanı Özvar rektörlere çağrı yaptı

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 81 ildeki 822 yurtta 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceği kaydedildi.

Ayrıca, çok sayıda belediyenin de öğrencilerin yurt ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüğü belirtildi.