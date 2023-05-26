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Türkiye, 2 gün sonra bir kez daha sandığa gidiyor.

Bu süreçte Ensonhaber de halkın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bir yandan sokak röportajlarıyla çalışmalar sürerken bir yandan da yapılan programlarda konuklar ağırlanıyor.

Her akşam yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk olan isimler, seçim sürecini değerlendiriyor.

İlker Koç'un sunumuyla YouTube kanalında abonelerle buluşan programınstüdyo konuğu araştırmacı yazar Sevda Türküsev oldu.

Koç ile Türküsev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın konuğu ise Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan oldu.

Okan yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu:

En büyük korku şuydu; Cumhur İttifakı’nın Meclis'te İyi Parti'ye muhtaç olmayacak bir çoğunluğa sahip olmasıydı, bu da sağlandı. Akşener'in Türk siyasetinde belirleyici olma imkan ve ihtimali kalmadı. Bu çünkü ciddi anlamda risk olarak görünüyordu. Akşener inanılmaz sinsi bir genel başkan. Şu son dönemde yaptığına bakın. Özellikle 3-6 Mart arasında yaşananlarda partisi inanılmaz bir oy kaybetti. Masadan kalktığında kendisine oy veren eski CHP'li seçmeni, tekrar oturduğunda da ülkücü seçmeni kaybetti. Arada Ersan Şen çıkışı yaptı. Bu işleri de ne kadar basite aldığını göstermiş oldu. Muhalefetin en güçlü partisi olmaya adaydı. Anket sonuçları masa olayından önce kendisi açısından olumlu şeyler teşkil ediyordu. Çok şükür ki böyle bir hadise yaşandı. Gözü gerçekten çok yükseklerdeydi. Partisinde düşüşler meydana geldi.