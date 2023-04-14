Fikirci Bey yazdı: ALTI OK, ALTILI MASA
Özel Yazı

Siyasetimizin duayenlerinden rahmetli Demirel, bir seçimde yüzde 20 aldığında; Ama geri kalan yüzde 80 sizi istemiyor” diyenlere, Onların cemi kabil değil” derdi. Yani onları/muhalefeti öyle toplayamazsınız derdi.

Bu seçimde işte bunu yapmaya çalışıyor. Matematikteki söylenişi ile elmalarla armutları toplamaya çalışıyor”. Farklı birimlere tek bir nicelik veriyor.

Toplam rakam/nicelik bir yere varıyor tabii ama birim olarak adlandıramıyorsunuz, çünkü nitelikleri değişik.

Yani şimdi muhalefet solcu” mu? Bilmiyoruz

Muhafazakâr” mı? Bilmiyoruz.

Milliyetçi” mi? Bilmiyoruz.

Tamam, öyle olsun, toplayalım. De ki muhalefet yüzde 45 etsin. İyi de bunun yüzde 20si CHPli olmayanlardan oluşuyor. Oy olarak değil ama Meclis'teki olası temsiliyete bakarsak bu yüzde 45in 15i AK Parti safrası. Bir yüzde 10u da safrası olacak. Yeni Meclis'te yuvarlak hesap eski-yeni AK Parti ve MHP toplamı yine yüzde 75 ediyor. Bu da zaten Türk sağının 100 yıllık sabiti.

Elbette eski ve yeni AK Partililerin ve MHPlilerin taban tabana zıt olduklarını bilmiyor değilim ama şimdi muhalefet yüzde 50+1 alırsa CHP seçim kazanmış mı olacak?

İttifakta görünen 6 vektör var, her biri farklı yöne çekiyor. Yani masanın mutlak toplamı ile tek bir yöne doğru gitmeyeceği açık. Hatta öyle ki bunların vektörel toplamı sıfır bile olabilir.

Seçimde bu önemli mi? Belki düz toplama olarak önemli değil ama Allah göstermesin ya kazanırlarsa seçimden sonra kimin ne tarafa çekeceğini biliyor muyuz? Memleketi sıfırlamayacaklarını nerden biliyoruz?

Malum ülkemizde klişeleşmiş bir CHPli yarı-aydın tipi vardır.

Bunlar CHPnin altı “umde”sini (ilke) ezberlerler ve bununla kendilerini dünya görüşü sahibi sanmaları yetmezmiş gibi geri kalan kitleyi de cahil cühela sayarlar.

Devletçilik, devrimcilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık…

Böyle ancak bir kitaba büyük harfle bölüm başlığı olabilecek genel geçer birkaç kavramla dünya görüşü mü olur?

İrandakiler de kendine Devrim Muhafızı” diyorlar.

İngilterede cumhuriyet yok.

Öte yandan İran, Irak, Suriye cumhuriyet…

İsrailde laiklik yok.

ABDde devletçilik yok.

En milliyetçi ülke de Kuzey Kore…

Yani bir araya getirildiğinde boş beleş laflar.

Peki, madem bunlar CHPnin umdeleri de, altılı masanın umdeleri ne.

Karamollaoğlu mu laik, Babacan mı devletçi, Davutoğlu mu devrimci?

HDP ile zımni ittifaka hayır diyemeyen Akşener mi milliyetçi?

Yoksa Yüzüncü yılında cumhuriyetle hesaplaşacağız” diyen masanın gizli ortağı HDP mi cumhuriyetçi?

Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde hiçbir zaman böyle bir siyasi omurgasızlık görmedi.

İttifakın 5 ortağı, CHPnin altı okunu birer birer kırıp Kılıçdaroğlunun eline vermiştir.

Bundan en fazla rahatsız olan da CHP tabanının kendisidir. Sadullah Ergin’le ilgili “Ali Dibo” rahatsızlığı da hayli zirve konulardan CHP tabanında..

Siyasetin okunu çıkaran CHP kazandıkça gerçek CHPliler kaybedecektir.

@kalemciler