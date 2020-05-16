Fikirci Bey yazdı: PKK VEFAYA KARŞI!

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşları elbette istemezler ki Kürt sorunu çözülsün. Elbette istemezler ki; halklar ayrılığı gayrılığı bırakıp, Türkiyeli olmanın ferahlığına kavuşsun.

“PKK kime düşman?” diye sorsam, elbette ilk aklınıza gelen Türk Silahlı Kuvvetleri olacaktır. Doğrudur da. Ancak PKK’nın Türk Silahlı Kuvvetleri kadar düşmanlık beslediği bir diğer grup da kendisi gibi düşünmeyen, kendisine biat etmeyen Kürtlerdir. Ona yardım ve yataklık edip, sinsi bir şekilde bu vatanın nimetlerinden beslenen hainlerle aynı havayı soluyor olmak ise benim için büyük bir keder olmuştur.

Evet PKK 40 yıldır sürdürdüğü katliamları ile bir arpa boyu yol alamamıştır. Alamayacaktır da. Bunu hamasetten söylemiyorum. Bunu bizzat PKK’nın bebek katili elebaşları da çok iyi bilmektedir. En rahat hareket ettikleri dönemde dağda en fazla 4-5 bin keleşli terörist besleyebilen bir örgüt, NATO’nun ikinci büyük ordusunu asla yenemeyeceğini bilmez mi?

Elbette ki biliyorlar. Tek umutları ülkeyi bir iç savaşa sokacak krize sürüklemek. Özellikle de Güneydoğu’da halkın memnuniyetsizliğini kanlı bir iç savaşa dönüştürmek. Durum o kadar kötü olsun ki Türkiye Suriye’ye, Irak’a dönüşsün, dış güçler de Türkiye’ye müdahale edip onlara bir coğrafi bölgede koruma sağlasın. Tıpkı Irak ve Suriye’de olduğu gibi. (PKK 2014 Ekim’inde terörü Diyarbakır’ın sokaklarında indirdiğinde, ABD ve Avrupa basını günlerce “Türkiye Suriye oldu” başlıkları atarken bir gerçeği değil, kendi niyetini dışarı vurmaktaydı)

Bunlar derin sırlar değil, bunu herkes çıplak gözle de görebiliyor. Ama bazı entellerimizin cevap vermek istemedikleri soru şu. Madem PKK ve ondan hiza alan HDP Kürtlerin iyiliğini istemektedir de neden Kürt haklarını Cumhuriyet tarihinde görülmemiş derecede teslim eden, bölgeyi kalkındıran, bunun için risk alan, elini taşın altına koyan bir Cumhurbaşkanı ile Recep Tayyip Erdoğan'la değil de Dersim’den bu yana defalarca ve sadece kanlı çözümlerin peşinde olmuş bir parti ile koalisyon yapar? Neden çözüm sürecine bir katkıda bulunmak yerine masaya tekme atar? CHP Kürt hakları konusunda bugüne kadar ne yapmıştır? Bugünden sonra yapma ihtimali var mıdır da HDP onunla gizli koalisyona girer? HDP gerçekten Kürtlerin iyiliğini istemekte midir?

“Kürt sorununun” çözülmesini istemeyenlerin en başında PKK gelmektedir. Çünkü çözülürse varlık nedeni ortadan kalkacaktır. Bir arada yaşamak isteyen bir Kürt için de artık talep edilecek bir hak kalmamıştır. PKK’yı kudurtan da budur.

Açıkçası Kürtlere iyilik yapan herkes PKK’nın düşmanıdır.

İşte PKK’nın Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalarının mağdur olmaması için ihtiyaçlarını gideren Vefa Sosyal Destek gruplarına saldırmasının nedeni de budur.

PKK’nın can düşmanı olduğu bir diğer grup ise mütedeyyin/dindar Kürtlerdir. Esasen geleneksel olarak Doğu illerimiz dini vecibeler konusunda daha hassastır ve Kürtler oldukça dindar insanlardır.

Ancak PKK kendisini AB’ye pazarlayabilmek için AB’den daha laik görünmeye, Kürtleri de dinsiz göstermeye çalışmaktadır. Suriye’de DEAŞ’ın düşmanıymış gibi görünmenin ve ABD/AB’den yardım alabilmenin tek yolu da kendi halkını dinsiz diye pazarlamaktır. İşte kurban eti dağıtmakta olan Yasin Börü ve arkadaşlarını vahşice katletmelerinin arkasında da bu hesaplar vardır. Kendilerine Kürtler arasında dindar bir alternatif istememektedirler.

Peki ABD/AB Türkiye’deki Kürtlerin dini eğilimleri konusunda bu kadar saf, bu kadar bilgisiz olabilirler mi? Kürtlerin dindar olduklarını bilmezler mi? Emin olun onlar Türkiye’nin etnik yapısını bizden daha iyi takip etmekte, nerelere dokunulursa fay hatları oluşur, hangi gruplar birbirine düşürülür çok iyi bilmektedirler. 12 Eylül öncesinde bu konuda müdahil oldukları da kimsenin meçhulü değildir.

Öyle ise kim kimi kandırmaktadır? PKK, ABD/AB’yi mi yoksa ABD/AB PKK’yı mı?

Ben söyleyeyim. Birlikte Türk Kürt hepimizi kandırmaktadırlar.

Tam da bu noktada Sayın Meral Akşener bir şeyi netleştirmelidir. Belli ki şu “memleket masasında” bölücülerle gizli koalisyon kuranlar olacaktır da acaba bizzat bölücüler de olacak mıdır? Sayın Akşener şu anki meclisi ne masası sanmaktadır?