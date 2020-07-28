Fikirci Bey yazdı: SOSYAL MEDYA, ASOSYAL MUHALEFET

Muhalefet daha şimdiden “sosyal medyayı kapatacaklar, Dark’ın sonunu izlemeden Netflix’i kapatırlarsa hakkımı helal etmem” moduna girdi. İşte tam da bu nedenle sosyal medya düzenlemesi şart..

SOSYAL MEDYA, ASOSYAL MUHALEFET

AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladıkları sosyal medya yasa taslağı daha önce meclise sunulmuştu, bugün oylanacak.

Medya yasasından daha önemli bir gerçek var:

Hemen hemen hiçbirimizin yeni yasa teklifinin maddelerini doğrudan öğrenmeye, ilgili resmi kaynaklara bakmaya çalışmaması, onun yerine sosyal medya spekülasyonları ile bilgi sahibi olması

İşte tam da bu yüzden sosyal medya yasa teklifi gerekli ve önemli.

Sosyal medya bildiğimiz anlamda bir haber kaynağı değildir, haberin prizmadan geçirilmiş halidir.

Ama belli ki hepimiz bir haberi değil, o haberi “bizimkiler” nasıl görmüş onu merak ediyoruz.

Madem sosyal medya “gerçekte neler olduğunu” değil, sübjektif yorumları içeriyor

Tam da bu sebeple sorumluluk gerektiriyor.

Tasarıyı yine kendi sosyal medyasından duyan muhalefet daha şimdiden “sosyal medyayı kapatacaklar, Dark’ının sonunu izlemeden Netflix’i kapatırlarsa hakkımı helal etmem” moduna girdi

İşte tam da bu nedenle sosyal medya düzenlemesi şart

Kimsenin insanları bu şekilde manipüle etmeye hakkı yok.

Üstelik bildiğiniz gibi dünyaya açık olduğundan “algı operatörleri” için bulunmaz bir ortam sosyal medya.

Eskiden olduğu gibi birilerini giydirip kuşatıp bir ülkeye ajan sokmanıza gerek yok artık. Veya ülkede cinayet işlemek için Haftanin kampından kalkıp gece gizlice Türkiye’ye girmeye gerek yok.

Birkaç provokatif yalanla binlerce kişiyi sokağa dökmeniz, ülkede kaos çıkartmanız, ülkeye milyarlarca dolar kaybettirmeniz veya ülke için önemli bir kişiye itibar suikastı yapıp sonra da hiçbir şey olmamış gibi ıslık çalarak yürüyüp gitmeniz mümkün. Yani eskisi gibi karıştırdığınız alandan çıkış planı yapmanıza da gerek yok.

Özellikle de “güvenilirliğin” en önemli veri olduğu finans kapital dünyasında bir ülkeyi sağlam üç beş yalanla batırmak veya en azından o ülke üzerinden milyarlarca dolar spekülatif kar elde etmek mümkün

Peki bu kadar güçlü sosyal medya silahı ile istenildiği gibi suç işlenecek ama failler asla bulunamayacak öyle mi?

Hatta bulmak suç olacak, fikir özgürlüğüne karşı suç işlenmiş olacak öyle mi?

Lafı dolandırmadan söyleyelim:

Evet, haklı kaygılar da var. Herkesten ne söylediğinin hesabını sorarsanız iktidar nasıl eleştirilecek? Tutup götürüleceğini bile bile insanlar iktidarı nasıl eleştirecekler?

Sonuçta bu, muhaliflerin kitleler halinde tutuklanmasına, tutuklanmaktan korkanların da otosansür uygulamalarına neden olmaz mı?

İşte bunlar üzerinde tartışılması gereken konular. Muhalefetin karşı teklif sunmasını gerektirebilecek konular.

Yani suçluyu değil, suçsuzu nasıl koruruz üzerine tartışmak.

Ama onlar her zaman olduğu gibi “sosyal medyayı kapatacaklar” yaygarasında

Tıpkı her seçim öncesinde yaptıkları “bu sefer seçimi yaptırmayacaklar” goygoyunun devamı.

Her seçimden sonra “ama seçim sonuçları hileli” goygoyunun devamı

Ama sürekli bu kafayla muhalefet yapılmaz ki,

Yasanın amaçları belli:

Lekelenmeme hakkı,

Kişi onuru ve özel hayatın gizliliğinin korunması.

Bireysel hakların ihlalinin önlenmesi.

Terör, hakaret, iftira, kadın ve çocuk istismarı, kamu düzenini bozma gibi suçlarda yargı sürecinin işletilmesi.

Var mı buna itirazı olan?

Bunun dışında ne diyor yasa?

Özetle: 1 milyondan fazla takipçin varsa kaynağın yurtdışında olsa bile Türkiye’de bir temsilci bulunduracaksın ki ben ona soru sorabileyim. Kişisel hakları ihlal edersen şikayetçi olan tarafa 48 saat içinde cevap vereceksin ve Türkiye ile ilgili verilerinin bir kopyasını Türkiye’de tutacaksın. Yani bu veriler yasal prosedür çerçevesinde Türkiye için erişilebilir olacak.

Bir de tabi nasıl ki buradan reklam geliri elde ediyorsan vergini de buraya vereceksin.

Var mı bunlara bir itiraz?

Belki de olmalıdır. Belki de bu kadar haklı görünen taleplerin bile arkasında sorun çıkaracak detaylar vardır ve incelenmelidir.

Ama hani nerede bunları okuyup inceleyip sakıncaları iktidarın gözüne sokacak muhalefet?

Varsa yoksa “Dark’ıma dokunma”

Ohoo, sen muhalefet olmayı da sosyal medyadan öğreniyorsun, sosyal medya düzenlemesi sana ne yapsın?

Korkarım yasaya karşı aklı başında eleştiriler de bizzat AK Parti'den gelecek.

Son 30 senedir iktidar yüzü görmeyen ama bunun hesabını bile kendi kendine soramayan ana muhalefet ve bunu bildiği için pişkin pişkin kurultayda rakipsiz seçim kazanan ana muhalefet başkanından beklenti sıfır.

Rap beni Kemalim rap beni, gel yanağımdan öp beni…