Fikirci Bey yazdı: VAH ZAVALLI CHP’M

Fikirci Bey yeni yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde CHP'nin son zamanlarındaki çıkışlarını ele aldı.

Ana muhalefet partisi başkanının yaptıklarına anlam vermekte zorlandığımı daha önce de söylemiştim. Ben zorlandıkça Sayın Kılıçdaroğlu level atlıyor, ben daha da anlayamaz oluyorum.

"Bir numaralı ülkücü ve milliyetçi benim."

Tamam sağ seçmene seslenmek için böyle abuk sabuk laflar edilebilir.

"Gel, gel, gel. Kaçma gel. Vizyon neymiş sana öğreteyim"

Bunu söyleyen hayatında hiçbir seçim kazanamamış bir partinin, hiçbir seçim kazanamamış başkanı.

“Kaçma, gel” dediği de, girdiği her seçimi kazanmış, binlerce kilometre yol, hızlı tren, 3. köprü, Marmaray, İstanbul Havaalanı, İHA, SİHA, TOGG yapmış bir siyasetçi… Yahu, vazgeçtim vizyondan, akıl fikir bunun neresinde?

“Türban sorununu ben çözdüm”

Haydaaa… CHP’den önce bizim bir türban sorunumuz yoktu ki… Sen neyi nasıl çözdün?

Çözmek bir yana, çözülmüş sorunu dürterek kendine bir sorun yarattın. Şimdi sorun anayasal çözüm için meclise gelince ne yapacaksın? Dertsiz başına dert açtın. O değil de, birkaç ay sonra geçen hafta açılımına bile katılmadığın TOGG fabrikasını da ben açtım dersin sen şimdi…

Arada bir parti toplantılarında ilaç için başörtülü bulundurmalar, başörtülü bir iki kadına rozet takmalar falan vardı… Siz Müslüman seçmeni bu kadar aptal mı sanıyorsunuz? Ne diyecekler? “Aa, yaşasın CHP artık bizi affetmiş koşup oy verelim!” mi diyecekler?

Anlıyorum, CHP yüzde 25-30 bandına sıkışmış durumda, AK Parti tabanından oy alabilmesi gerekiyor. Zaten Babacanlar, Davutoğlular, Karamollaoğlular bunun için var.

İyi de, AK Parti'nin kovduklarına AK Parti tabanının oy vereceğini nereden çıkarıyorsun? AK Partiye küsen eski üst yöneticilerin AK Parti’ye küstüğünü varsaydığın tabanla bir ilişkisi olduğunu hangi istatistikle saptadın? Bu adamlar gitti diye AK Parti oy mu kaybetti? Taban, “Hımm, Babacan gitti ondan sonra enflasyon azdı” mı diyor sence? “Davutoğlu gitti, uluslararası ilişkilerde dibe vurduk” mu diyor? O safralardan bir derde derman olsaydı iktidardalarken olurdu.

Hadi bunlar ahmakça ama kendi içinde tutarlı girişimler. Beni asıl dumura uğratan CHP üst yönetiminin bile “Napıyoruz ya biz?” dediği hareketler.

Türkiye’nin ABD ile en sorunlu olduğu dönemde ABD’ye gitmek, bu sorunlara değinmeyi amaçlıyorsa çok yerinde bir hareket olurdu. Mesela hangi düzeyde olursa olsun ABD’li bir yöneticiye “Siz nasıl müttefiksiniz kardeşim, bizim askerimize ateş edenlere silah sağlıyorsunuz?” deseydi, inanın Türkiye’de oy kayması yaşanırdı.

Ancak Sayın Kılıçdaroğlu “vahşi kapitalizmle mücadele edenlerle görüşmeye” ve “ilim bilim öğrenmeye” gitti. Gitti de anti-kapitalistler konferansına mı katıldı? Emayti de soğuk füzyon mu öğrendi?

Hayır? Gazetecileri atlatıp 8 saat “hamburger” yedi…

Kılıçdaroğlu kiminle dalga geçiyor?

Acaba CHP’nin kamuoyu yoklamacıları bu ziyaretin CHP oylarına etkisini hiç ölçtü mü?

Uluslararası ilişkilerde de bariz bir çuvallama var. Bir yanda Putin’e “AK Parti Moskova il başkanı” dedirten bir uluslararası ilişkiler başarısı var, diğer yanda Biden’in verdiği destek sözüne bile layık olamayan ve muhatap alınmayan Türkiye muhalefeti… Sosyal medya geyiği de olsa, farkındaysanız birinde yabancı bir devlet başkanını bir Türkiye partisi lehine çalışmakla “suçlama” var diğerinde ise yabancı bir devlet başkanının Türkiye’de bir partiyi kukla yapma çabaları…

Şimdi de İngiltere ve Almanya’ya gidiyor?

Sebep?

Bundan seçime yönelik ne bekleniyor? Hiçbir art niyet aramıyorum, sadece soruyorum; bu gezilerin seçime, partiye veya ülkeye ne faydası var? Ben CHP tabanında bile Sayın Kılıçdaroğlu’nu savunana rastlamıyorum ve giderek bu hoşnutsuzluğun üst düzeylere tırmandığını görüyorum.

Açık söyleyeyim, CHP tabanı, CHP üst yönetiminden daha makul.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarının seçimle, partiyle, sosyal demokrasiyle bir illiyetini kuramıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu tezkerelere hayır demeler, biyolojik silah kullanmakla suçlayanlara destek olmalar, emniyeti narkotik ticareti ile suçlamalar, Türkiye’yi narko-devlet (narco states) listesine sokmaya çalışmalar… Bunların seçim kazandırmayacağını 100 yıllık CHP içinde hiç kimse fark etmiyor olabilir mi?

Aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum ama bunlar gerçekten akıl kârı işler değil. Bunlar, CHP’yi “Türkiye karşıtı eylemlerin odağı” olma yolunda ilerletiyor.

Şimdi de Londra’da ünlü tefecileri aramakla meşguldür sanıyorum Kılıçdaroğlu. Öyle ya memlekete sıcak para sokacakmış kendileri.

Sosyal medyadaki yaygın söylem ile

Vah zavallı CHP’m…