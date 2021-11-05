Fikirtepe yeni görünümüne kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girmesiyle birlikte Fikirtepe'de yeşil alanların oranı yüzde 70 artırıldı. İşte yeni Fikirtepe'nin görüntüleri..

İstanbul'da kentsel dönüşüm denilince akıllara gelen ilk bölgelerden biri Fikirtepe...

Uzun yıllar çözümsüz kalan projelerde vatandaşların mağdur olması üzerine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duruma el koydu.

EMLAK KONUT ÜSTLENDİ

Bakan Murat Kurum, tüm tarafların memnun olacağı bir şekilde durumun çözüme kavuşturulmasını istedi ve Emlak Konut özel bir çalışma başlattı.

Emlak Konut'un yüklenici olarak Fikirtepe'ye girmesi vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Emlak Konut'un daha önce yaptığı başarılı projeleri görenler, sorunun tamamen çözüleceğinden emin.

Emlak Konut tarafından yapılacak olan ve 60 bin kişiyi ilgilendiren yeni projeler, 2 yıl içerisinde etaplar haline teslim edilecek.

YEŞİL ALAN ORANI YÜZDE 70 ARTTI

Yeni Fikirtepe'de yaşayacak vatandaşların; daha sağlıklı, temiz ve güvenli bir ortamda bulunmaları için projedeki toplam yeşil alan miktarı yüzde 70 oranında artırıldı.

FİKİRTEPELİLER İÇİN KİRA YARDIMI YÜKSELDİ

Fikirtepe'de vatandaşların mağdur olmaması için bazı avantajlar da sağlandı.

İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı, 1.150 lira iken bu Fikirtepe bölgesi için 1.500 lira olarak belirlendi.

YENİ FİKİRTEPE

ESKİ FİKİRTEPE