Filipinler'de suyun bastığı internet kafedekilerin rahatlığı böyle görüntülendi

Filipinler'de internet kafeyi basan su, mekanda bulunanları oyunlarından alıkoyamadı.

Filipinler'in Rizal eyaletinin Cainta kasabasından yansıyan görüntülerde 'internet kafe aşkı' bu kadar da olmaz dedirtti.

Cainta kasabasından bulunan bir internet kafeyi su bastı. Mekanda olanlar, internet kafeyi basan çamarlu suya aldırış etmeden, oyunlarına devam etti.

KAFEYİ BASAN ÇAMURLU SUYU SALLAMADILAR

Elektrik çarpması riskine rağmen oyunlarına devam eden gençler, bir türlü suyun içinden çıkmadı.

Kafenin sahibi Sio Samson, bir süre sonra mekanını boşalttığını belirterek o anları böyle kayda aldı.

Filipinler'de suyla dolan internet kafede oyun oynamaya devam ettiler

"HİÇBİRİMİZ YARALANMADIK"

Samson yaşanan an ile ilgili, "O gün sel sularının yükseleceğini bilmiyorduk, bu yüzden onları görünce hemen harekete geçtim ve ekipmanı daha yüksek bir yere taşımam gerektiğini söyledim. O videodan sonra onlar da durup gittiler, hiçbirimiz yaralanmadık." ifadelerini kullandı.