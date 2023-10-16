Filistin asıllı Bella Hadid: Netenyahu yeni Hitler! Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!" dedi.

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Gazze'yi abluka altına alan İsrail durmuyor...

Günlerdir Gazze'yi bombalayan ve kara harekatı başlatacağını da duyuran İsrail, binlerce masum sivilin ölümüne neden oldu.

Gazzeli vatandaşları açlığa ve susuzluğa terk eden İsrail'e ise ünlü model Bella Hadid'den tepki geldi.

Filistin asıllı olan Hadid, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yeni Hitler olduğunu söyledi ve kariyerini kaybetmekten korkmadığını da sözlerine ekledi.

"Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmem"

Bell Hadid, açıklamasına şu sözlerle devam etti;

Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler!



2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor. O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur. Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atmıştı

Geçtiğimiz aylarda ABD’de düzenlenen Filistin eylemine katılan 27 yaşındaki süper model, elinde Filistin bayrağı ve boynunda puşisiyle “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.

Protesto anında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan Hadid, “Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin!” mesajını yazdı.