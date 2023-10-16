New York Times: ABD, İsrail'in Gazze planlarını iki kez düşünmeli ABD merkezli gazetedeki yazıda, "ABD'nin İsrail'e uysalca boyun eğmeyi bırakmasının zamanı geldi" denildi. Bölgede mümkün olan tek çözümün hangi şartlarda hayata geçirilebileceğinden bahsedildi.

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ABD merkezli New York Times gazetesinde, İsrail'i koşulsuz destekleyen Washington yönetimine uyarılarda bulunuldu.

"ABD, İsrail'in Gazze planlarını iki kez düşünmeli" başlıklı görüş yazısında, İsrail'in kara saldırısı için 1 milyondan fazla insanın Gazze'nin kuzeyini terk etmesini istediği belirtildi.

Bunların sadece rakamlardan ibaret olmadığı, ciddi risk altında olan insanları temsil ettiğine dikkat çekildi.

Filistinlilere yönelik tepki çeken açıklamalar

"İsrail savunma teşkilatından bazılarının söylediklerine bir bakın." denilen yazıda, söz konusu açıklamalara işaret edildi:

İsrail'in Gazze'yi geçici veya kalıcı olarak yaşanmaz bir yer haline getirmekten başka seçeneği yok. Gazze'de ciddi bir insani kriz yaratmak hedefe ulaşmak için gerekli bir araç.



Biz insan hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Elektrik ve su olmayacak. Sadece yıkım olacak. Cehennemi istediniz; cehenneme gideceksiniz.

Biden'a çağrı

Gazze'nin nüfusunun azalmasının açıkça insanlık dışı bir hareket olduğu ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği hatırlatarak şöyle denildi:

Başkan Biden ve danışmanları, Filistinlilerin evlerinden topluca sürülmesine izin vermenin nasıl ABD'nin ulusal çıkarına uygun olabileceğini kendilerine sormalı.



Böyle bir felaket, 1948'deki yerinden edilmeye verilen isimle ikinci bir nakba veya felaket olacaktır. Böylelikle ABD, Filistinliler için yalnızca periyodik ölüm, yıkım ve mülksüzleştirme ve kalıcı boyun eğdirme veya sınır dışı edilme olanağı sunan bir gelecek yaratma konusunda İsrail ile ortak olacaktır.

İsrail'e koşulsuz destek

İsrail güçlerinin 2006'dan son kuşatmaya kadar Gazze'ye altı kez saldırdığı ve 4 binden fazla insanı öldürdüğü anımsatıldı.

Buna rağmen, Biden yönetiminin Gazze'ye saldırırken İsrail'e fiilen koşulsuz destek teklifinde bulunduğunun altı çizildi.

"Washington'da önemli bir kararın eşiğindeyiz"

Aynı yazıda, "İsrail'in Gazze'deki eylemlerine göz yumulacağı konusunda Washington'da önemli bir kararın eşiğindeyiz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in iki devletli çözümü düşünülemez hale getiren sistematik, hesaplı eylemlerine para, silah ve diplomatik destek sağlayan ABD'nin, bu çözüme dair boş sözleri tekrarlamayı bırakmasının zamanı geldiği şeklindeki görüş paylaşıldı.

"ABD'nin uysalca boyun eğmeyi bırakmasının zamanı geldi"

Ayrıca, "ABD'nin, 56 yıldır işgal altında yaşayan Filistinlilere tepki olarak İsrail'in daha fazla şiddet kullanmasına uysalca boyun eğmeyi bırakmasının zamanı geldi." çağrısı yapıldı.

Mümkün olan tek çözümün, bir halkın diğerine uyguladığı baskıya son veren ve her iki halk için de eşit haklar ve güvenliği garanti eden çözüm olduğu aktarıldı.