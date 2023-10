Filistinli gazeteci Ensonhaber'e anlattı! F-16 sesleri duyuyoruz...

Özel Haber

Dünya, vahşet dolu bir savaşa daha tanıklık ediyor.

İsrail ve Filistin arasında başlayan savaş, 4'üncü gününde devam ediyor.

Hamas güçlerinin başlattığı operasyon, İsrail'in de verdiği karşılıkla hararetlendi.

Orta Doğu, bu savaş sonrasında adeta kan gölüne döndü.

Savaşın vahşi yüzü gözler önüne serilirken, iki ülke de ağır kayıplar veriyor.

Filistin'den canlı bağlantı

Her gün özel konukları ile gündeme damga vuran başlıkları ele alan Ensonhaber bu kez de olay yerine bağlandı.

Taha Hüseyin Karagöz Yayında programının bugünkü bir konuğu da Filistinli Gazeteci Saeb Alzard oldu.

Olay yerinden canlı canlı bilgi aktaran Alzard, sürekli olarak bomba sesleri duyduklarını vurguladı.

"Her yerden bomba atıyorlar, F-16 uçağı sesi geliyor"

Saeb Alzard şu cümleleri aktardı;

Her yerden ses geliyor, her yerden bomba atıyorlar. Şu an F-16 uçağı sesi geliyor, birazdan yine atacaklar. Maalesef alıştık diyemiyoruz ama böyle şeyler olacağını biliyoruz. Geçen savaşta da böyle olmuştu, korkmuyoruz. Burası zaten çok küçük bir yer nereden bomba atsalar duyabiliyoruz.