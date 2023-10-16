Filistinli Gazeteciler Sendikası: 11 gazeteci öldü, 20'den fazla basın mensubu yaralandı Filistinli Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca 20 kişinin yaralı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in saldırıları nedeniyle 11 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

20'den fazla basın mensubu yaralı

Filistin Gazeteciler Sendikasına bağlı Özgürlükler Komitesi, İsrail'in saldırılarında basın mensuplarına ve kuruluşlarına yönelik ihlallere ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubu yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Saldırılarda yaklaşık 50 medya kurumunun yıkıldığı aktarılan raporda, İsrail'in işgal altında Batı Şeria ile Kudüs'te de çok sayıda basın mensuplarına yönelik ihlalde bulunduğu kaydedildi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasındaki şiddetli artışa dikkati çekilen raporda, yaklaşık 20 gazetecinin evinin hedef alındığı, bazılarının kısmen bazılarının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Raporda, gazetecilerin evlerinin hedef alındığı saldırılarda, basın mensuplarının ailelerinden ölen ve yaralananların olduğu hatırlatıldı.

Basın malzemelerine el konularak imha edildi

Raporda, hedef alınan medya kurumlarının arasında Al Jazeera ofisi, Filistin televizyonu, Aksa Medya Ağı, Maan Haber Ajansı, El-Kudüs gazetesi, ve bazı radyoların da bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli gazetecinin yaralandığı, basın mensuplarının darp edildiğini, gözaltına alındığı, haber yapmalarının engellendiği, kendilerine ateş açıldığı ve basın malzemelerine el konularak imha edildiğinin belgelendiği kaydedildi.

Basın kuruluşlarına yönelik karartma ve yayın ihlali de yapıldığına işaret edilen raporda, Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğu aktarıldı.