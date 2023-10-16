İsrail, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin ziyaretini istemedi Ukraynalı lider, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail'e gitmek istedi. Ancak ziyaret, İsrail'in tavrı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Orta Doğu'na turuna çıktı.

Önce İsrail'i ziyaret eden Blinken, sonrasında İsrail'in çevresindeki ülkelerde temaslarda bulundu.

Blinken ile İsrail'e gitme girişiminden sonuç alamadı

Blinken, yeniden İsrail'e dönerek Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek için harekete geçti. Blinken'ın ziyaretindeki Zelensky ayrıntısı göze çarptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz hafta Avrupa'yı ziyaret etmişti ve Blinken ile İsrail'e gitmek istedi.

İsrail: Ziyaretin zamanı değil

Bu konuda çekinceleri olduğunu belirten Tel Aviv yönetimi ise ziyaret için "doğru zaman olmadığını" Zelensky'ye bildirdi.

İsrail basınından Ynet'in haberine, "Her halükarda bu, Zelensky'nin gelecekte İsrail'e gelmeyeceği anlamına gelmiyor." denilerek şunlar aktarıldı:

Ukrayna'nın Yahudi devlet başkanı gelmeyi düşünüyor ancak tek bir geziye çıkmak zor.



Bu nedenle gelecekteki ziyaretinin, başka bir Avrupa gezisinin parçası olması bekleniyor.

Ukrayna'dan İsrail'e suçlama: Rus yanlısı

Ukrayna, Rusya ile süren savaşta İsrail yönetimini "apaçık Rus yanlısı pozisyon almakla" ve İsrail liderliğini tarafsızlık konusunda "demagojinin arkasına saklanmakla" suçlamıştı.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili medyaya yaptığı açıklamaların "her seferinde, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlama konusundaki mutlak eylemsizliğini haklı göstermeyi amaçladığı" belirtilmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.