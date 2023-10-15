Filistini destekleyen protestocu Biden'ın konuşmasını kesti: Ateşkes hemen şimdi ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşmasını bölen Filistini destekleyen protestocu, "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "Ateşkes hemen şimdi" ifadelerini kullandı. Neye uğradığını şaşıran Biden ise " Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti.

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AA

İsrail'in Gazze'yi ablukaya almasının ardından ölü sayısı artarken, ABD'nin desteği ise kesilmiyor.

İsrail'i her fırsatta destekleyen ABD Başkanı Joe Biden, bir programda konuşma yaparken neye uğradığını şaşırdı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; Biden'ın konuşması, Filistin'i destekleyen bir protestocunun "Gazze'nin yaşamasına izin verin" ve "ateşkes hemen şimdi" diye bağırmasıyla kesildi.

Biden: Orada kim bağırıyor?

Sözü kesildikten sonra kısa bir süre duraklayan Biden, "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" diyerek konuşmasına devam etti.

Yahudi halkına yapılan "katliam" dedi, Gazze'yi görmedi

Biden konuşmasında, "Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük." dedi.

Hamas tarafından rehin tutulanlara işaret etti

İsrail'de hayatını kaybedenlerin yanı sıra "Hamas tarafından kaçırılan ve rehin tutulanlara da işaret eden Biden, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)