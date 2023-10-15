Gazze'de bir doktorun en acı anı: Çocuğunun şehit olduğunu görünce kahroldu Gazze'de saldırılar sürerken, bir doktor çocuğunun şehit olduğunu görev yaptığı hastanede gördü. Çocuğunun cansız bedenini sedyede gören doktor, o anlarda ise yıkıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com 7 Ekim'de Hamas güçleri İsrail'e "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı ve kritik noktaları da ele geçirdi. Hamas'ın bu hamlesinin ardından savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi adeta abluka altına aldı. Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra peş peşe bomba atan İsrail, binlerce insanın ölmesine ve binlerce insanın yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenler arasında küçük çocuklar bulunurken, hastaneden gelen bir görüntü ise izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Çocuğunun cansız bedenini gördü Gazze'de bir hastanede görev yapan Doktor Hamid Ebu Musa, hayatının en büyük acısını yaşadı. Hastanede çalıştığı sırada ambulansla getirilen ölü ve yaralılar arasında ailesini gören Filistinli doktor Hamid Ebu Musa, sedye üzerinde oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı. Gözden Kaçmasın Gazze'de yürek burkan anlar: Anne - babasını kaybeden Hamza'ya sahip çıktı Haberin Detayları Evi de bombalandı Neye uğradığını şaşıran acılı baba, İsrail bombardımanında evinin vurulduğunu da bu vesileyle öğrendi. Gözden Kaçmasın Filistin sözleri tepki toplamıştı! İlber Ortaylı'dan Oğuzhan Uğur'a tepki: 'Doğru bulmadığımı söylemeliyim.. Haberin Detayları