Filistinli sağlık çalışanı, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, çatışmaların sürdüğü bölgede Filistinli bir ambulans şoförünün ağladığı anlara yer verdi.

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ensonhaber.com

Orta Doğu'da bir kez daha silah sesleri yükseliyor.

İsrail-Filistin hattında geçmiş yıllardan bu yana süren gerginlik, 7 Ekim'de bir kez daha alevlendi.

Hamas'ın başlattığı saldırılara İsrail'in karşılık vermesiyle savaş başladı.

Siviller hedef oluyor

5 gündür devam eden gerilim tüm şiddetiyle sürüyor. Bölgede siviller sık sık hedef alınıyor.

Roket sesleri dinmek bilmezken, can kayıpları da giderek artıyor.

Bu süreçte ortaya çıkan manzaralar sosyal medyada gündem oluyor. Kan donduran kareler, tepki çekiyor.

Ambulans şoförü gözyaşlarını tutamadı

Dünyanın yakından takip ettiği olaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dolaşıma giren bir videoyu yayınladı.

Bakan Koca, Filistinli bir ambulans şoförünün, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadığı anlara yer verdi.

"En yakın tanık sağlık çalışanları"

Koca, paylaşımına şu notu düştü:

"Filistin’de gözyaşları dinmiyor. Dünya bunun tanığı, en yakın tanığı sağlık çalışanları. İnsanlık, çözümü, insanı yaşatmakta değil savaşta arayan herkesi insanlığa davet ediyor."