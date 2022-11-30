Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan'ın kabusu

Financial Times'ta Gaye Su Akyol ile yapılan bir röportajda "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığı kullanıldı. Röportajı ve özellikle başlığı Türk kullanıcılar, tiye aldı…

Türkiye bugün, Financial Times’ta yayınlanan "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlıklı röportajı konuştu.

Özellikle Twitter’da TT olan röportajla, birçok kullanıcı dalga geçti.

Kimisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaye Su Akyol’u tanımadığını yazdı, kimisi 6’lı masa üzerinden tiye aldı.

“Bir eşcinsel olarak…”

Dünyanın en gözde İngiliz gazetesinde verilen röportajın başlığı çok geçmeden değişse de; Akyol’un özellikle cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili konuştuğu yerler dikkat çekti.

Şarkıcı, “Kardeşimle benim aramda, kadın erkek ayrımını gördüm. Bu çok büyük bir şoktu. Bu yüzden evde kendi özgürlüğüm için savaşmak zorunda kaldım, sonra bu, müziğimle evrensel hale geldi. Bir kadın ya da bir eşcinsel olarak, sırf bu korkunç dünyada yaşamak için her zaman olduğundan daha sert biri gibi davranmalısın.” dedi.

Sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü piyasaya süren şarkının PR çalışması yaptığını öne süren bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlar şu şekilde: