Petrol
86.74
2.96%
Euro
19.3447
0.51%
Dolar
18.6316
-0.03%
Altın
1.055
0.72%
Borsa
4980
0.36%
Bitcoin
319.574
2.17%
BTXN Coin
5.49
-1.78%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan'ın kabusu

    Financial Times'ta Gaye Su Akyol ile yapılan bir röportajda "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığı kullanıldı. Röportajı ve özellikle başlığı Türk kullanıcılar, tiye aldı…
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan'ın kabusu

    Türkiye bugün, Financial Times’ta yayınlanan "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlıklı röportajı konuştu.

    Özellikle Twitter’da TT olan röportajla, birçok kullanıcı dalga geçti.

    Kimisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaye Su Akyol’u tanımadığını yazdı, kimisi 6’lı masa üzerinden tiye aldı.

    “Bir eşcinsel olarak…”

    Dünyanın en gözde İngiliz gazetesinde verilen röportajın başlığı çok geçmeden değişse de; Akyol’un özellikle cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili konuştuğu yerler dikkat çekti.

    Şarkıcı, “Kardeşimle benim aramda, kadın erkek ayrımını gördüm. Bu çok büyük bir şoktu. Bu yüzden evde kendi özgürlüğüm için savaşmak zorunda kaldım, sonra bu, müziğimle evrensel hale geldi. Bir kadın ya da bir eşcinsel olarak, sırf bu korkunç dünyada yaşamak için her zaman olduğundan daha sert biri gibi davranmalısın.” dedi.

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #1

    Sosyal medyayı salladı

    Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü piyasaya süren şarkının PR çalışması yaptığını öne süren bazı kullanıcıların yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #2

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #3

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #4

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #5

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #6

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #7

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #8

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #9

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #10

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #11

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #12

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #13

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #14

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #15

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #16

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #17

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #18

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #19

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #20

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #21

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #22

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #23

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #24

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #25

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #26

    Financial Times: Gaye Su Akyol Erdoğan ın kabusu #27


    Meteoroloji'den sağanak uyarısı
    Gündem

    Meteoroloji'den sağanak uyarısı

    Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...
    Yaşam

    Hangi kara yolunda çalışma var? 30 Kasım 2022 kara yollarında son durum...

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir