Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö deprem bölgesinde: Erdoğan'ın önemli mesajları olduğuna eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın bir araya gelecek olan Niinistö, "Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum" dedi. Niinistö, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile görüşecek.

Niinistö, görüşme öncesi, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Deprem bölgesini gezdi

Karacasu Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Ninistöö, Koordinatör Vali Ağrı Valisi Osman Varol'dan kentteki imkanlar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan'ın ifadeleri soruldu

Niinistö, konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla da sohbet ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki "Üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız." sözlerine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

"Önemli mesajları olduğuna eminim"

Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini anımsatarak, şöyle dedi:

Yarın bu konuda daha çok bilgimiz olacak. Erdoğan'ı uzun süredir biliyorum. (Erdoğan'ın) Önemli mesajları olduğuna eminim.

"Her şeyi yerine getirdik, onay bekliyoruz"

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini ayrı ayrı yürütüp yürütmeyeceğine ilişkin bir soruya ise Niinistö, şu yanıtı verdi:

Tek başımıza ilerlemiyoruz fakat üye olabileceğimiz gözüküyor. Çünkü Finlandiya, beklenen her şeyi yaptı. NATO üyeliğine başvurdu.



Türk hükümetiyle Madrid’de başlayan müzakereler yaptık. Bence gerekli her şeyi yerine getirdik. Şimdi onay için bekliyoruz.

Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın temasları

Niinistö, konteyner kentin ardından Finlandiyalı arama kurtarma ekibinin bulunduğu Birleşmiş Milletler İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi'ni (OCHA) de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve sahada incelemelerde bulundu.