Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan terör saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı oluşturduğu güvenli bölgelerde teröristlerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

2 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."





BELİRLENEN TERÖR HEDEFLERİ VURULDU



"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."



"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​

ŞEHİTLERİN CENAZESİ GAZİANTEP ADLİ TIP KURUMU'NDA

Silah arkadaşları tarafından bölgeden tahliye edilen 2 yaralı asker Kilis Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, şehitlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumu’na getirildi.

Hastaneye Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan'ın geldiği öğrenildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, şehitlere Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.