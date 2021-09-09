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    Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, başarılı operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 09.09.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 11:21
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    Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor…

    Türk askeri, teröristlere nefes aldırmazken, birbirinden başarılı operasyonlar art arda geliyor.

    6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Dün 13 PKK’lının öldürüldüğü Fırat Kalkanı bölgesinden bugün de güzel haberler geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgede saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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