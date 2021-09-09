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- Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, başarılı operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 09.09.2021 - 10:58
- Güncelleme : 09.09.2021 - 11:21
Suriye’nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor…
Türk askeri, teröristlere nefes aldırmazken, birbirinden başarılı operasyonlar art arda geliyor.
6 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Dün 13 PKK’lının öldürüldüğü Fırat Kalkanı bölgesinden bugün de güzel haberler geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.