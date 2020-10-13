Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.