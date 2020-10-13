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- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 terörist öldürüldü
Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 13.10.2020 - 10:13
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
"SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.