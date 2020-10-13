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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 terörist öldürüldü

    Bölgeye saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 1 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.10.2020 - 10:13
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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    "SALDIRI GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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