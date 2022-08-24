Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6'ncı yıl dönümü

TSK ve SMO'nun, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 6 yıl geçti. MSB, harekatın 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden 6 yıl geçti...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da operasyon başlattı.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ilk gününde, Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

3 bin 49 terörist öldürüldü

Harekat kapsamında bu zamana kadar 3 bin 49 terörist öldürülürken, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılan yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı.

Kahraman Mehmetçik öncülüğünde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde, 7 ay gibi bir sürede 4 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

'Harekat başarıyla tamamlandı'

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, 29 Mart 2017'de harekatın bittiğini duyurmuştu.

2 gün sonra da Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, harekatın başarıyla tamamlandığı ifade edilmişti.

Sivillerin geri dönmesi için çalışmalar başlatıldı

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Bu kapsamda Türkiye'de eğitilen binlerce yerel polis güçleri göreve başladı.

İlk sınır ötesi operasyonu

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı, hem terör örgütü DEAŞ'ın bölgedeki faaliyetlerine son verdi hem de bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı oldu.

Nüfus yaklaşık 2 milyona ulaştı

Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus yaklaşık 2 milyonu buldu.

Çocukların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, 700 okulun açılmasında büyük rol oynayarak 300 bin öğrencinin eğitim almasını sağladı.

Kahraman Mehmetçik'in bölgedeki katkıları

289 camiyi restore ederek 253 yeni cami inşa edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi siteleri kuruldu.

Çobanbey beldesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.

Gaziantep Üniversitesi Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

"6 yıl aradan sonra şu an çok iyi durumdayız"

Bab ilçe merkezinde bakır işi yapan Muhammed Nedim, "TSK ve SMO’nun Fırat Kalkanı Harekatı sonrası evime geri döndüm. Evlerimiz, dükkanlarımız terör nedeniyle zarar görmüştü. 6 yıl aradan sonra şu an çok iyi durumdayız. DEAŞ’ın tahribatından bir eser kalmadı çok şükür. Türkiye sayesinde güvenli bir ortamda yaşıyoruz, her şeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

MSB'den Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yılı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yılı dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı:

Mesajda, "Fırat Kalkanı Harekatının 6'ncı yıl dönümünde, göğüs göğüse bir muharebe ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi hendeklere gömen kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.