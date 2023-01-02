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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 15:48
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:17
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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde...

    Farklı operasyon bölgelerinde her geçen gün bir yeni başarıya daha imza atan Mehmetçik'ten bir haber daha geldi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, bu kez de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hainlerin başını ezdi.

    "10 terörist öldürüldü"

    Milli Savunma Bakanlığı, o haberi şu ifadelerle duyurdu;

    "Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 10 terörist öldürüldü #1


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