Fırsatçılar rahat durmadı: Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

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İlk evini alacaklar ve dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı.

Dar gelirli vatandaşları bile ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe açıklamalar geldi.

Bakan Şimşek konuyla ilgili, "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Cevdet Yılmaz ise açıklamasında "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz." dedi.

Art arda yapılan açıklamalar sonrası dikkat çeken bir durum yaşandı.

İlk evini alacaklar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni bir kredi kampanyasının başlayacağı haberini gören fırsatçılar ise rahat durmadı.

FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKTI: FİYATI 500 BİN TL BİRDEN ARTTI

İlan sayfalarında bazı evlerin fiyatlarının birden artmaya başladığı görüldü.

Öyle ki kampanyayla ilgili ilk sinyallerin geldiği gün bile bir evin fiyatı 500 bin TL birden arttı.

Bir diğer ilanda ise 1 Ocak'ta ilan sitesine konan evin fiyatının 100 bin TL artırıldığı görüldü.