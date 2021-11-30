Fırtına yarın yurdu terk edecek, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 2 gündür yurdu etkisine alan fırtınanın etkisini kaybedeceği belirtilirken çok sayıda il için ise kar uyarısında bulunuldu.

2 gündür yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan fırtına yurdu terk ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bazı gölgelerde kar yağışının etkili olacağını ifade etti.

30 Kasım Salı günü akşam saatlerinde Marmara’nın güneyinde ve Ege’de etkisini sürdüren rüzgar ve fırtınanın gece saatlerinde iç bölgelerde kuvvetli bir şekilde devam edeceğini belirten Yavuz, 1 Aralık Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde lodosun etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

KUVVETLİ FIRTINA ÜLKEYİ TERK EDİYOR

İç Anadolu’da orta şiddetli rüzgar beklenirken Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 1 Aralık akşam saatlerinde ülke genelinde terk edeceği duyuruldu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Ülkenin iç ve doğu bölgelerinde yağışların devam edeceğini belirten Yavuz, 1 Aralık Çarşamba günü ve 2 Aralık Perşembe günü Karadeniz Bölgesinin genelinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Doğu Akdeniz'de yağışların devam edeceğini belirtti.

Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Yarınki yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz."





"HAVA SICAKLIKLARI BATI VE İÇ BÖLGELERDE HIZLICA DÜŞÜYOR"

Yavuz, perşembe akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarına yeni bir sistemin geleceğini tahmin ettiklerini aktararak, "Hava sıcaklıkları gece saatlerinden itibaren rüzgarın kesilmesi ile birlikte batı ve iç bölgelerde hızlıca düşüyor. Bugün Ankara'da 14 derece olan sıcaklığın çarşamba 5 dereceye düşmesini bekliyoruz. İç bölgelerin tamamında hızlı bir düşüş var. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve iç Ege'de sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz." bilgisini paylaştı.

Yavuz, cuma günü batı bölgelerden Orta Akdeniz kaynaklı ılık ve yağışlı bir sistemin geleceğini, güneyli rüzgarlarla perşembe ve cuma günü Marmara, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de lodosun 40 ile 70 kilometre eseceğini söyledi.