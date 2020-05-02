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    Foreign Policy'de yayınlanan Canan Kaftancıoğlu yazısı

    Foreign Policy'de yayınlanan Canan Kaftancıoğlu yazısı

    Türk siyasetine yön vermek için çeşitli isimleri parlatma çabasına giren Amerikan medyası, şimdi de Kaftancıoğlu'nu mercek altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2020 - 17:23
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    Foreign Policy'de yayınlanan Canan Kaftancıoğlu yazısı

    Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde olmasını istemeyen Batı medyası; belli sürelerle siyaseti dizayn etme çabasına girişiyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında duran muhalif siyasetçileri okuyucularına ballandıra ballandıra anlatan Batı medyası bugüne kadar parlattığı hiçbir isimden istediği sonucu alamadı.

    Emine Ülker Tarhan, Figen Yüksekdağ, Abdüllatif Şener, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce... Bu isimler sadece bazıları.

    Amerika'da yayın yapan Foreign Policy dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gündemine aldı.

    MOTORCU SOLCU BİR FEMİNİST

    "Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla sunulan, Nick Ashdown'un imzasıyı taşıyan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

    ERDOĞAN'A KARŞI...

    "Kaftancıoğlu, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele veren partisinin başarısındaki ana etkenlerden biri olarak görülüyor. Putları yıkan ve sahne arkasında yorulmaksızın çalışan 48 yaşındaki Kaftancıoğlu, aynı zamanda geleneksel olarak yaşlı adamların hüküm sürdüğü partisinde nesilsel değişimin sembolü"



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