Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa, yine skandal bir olaya imza attı.
Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenledi.
Düzenlenen resepsiyona hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.
Teröristleri davet edip madalya verdiler
Şaşkına çeviren etkinlikte Fransızlar bununla da yetinmedi.
YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de “Onur Madalyası” verildi.
Pes dedirten olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir hamle geldi.
Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlıkça terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG ile kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticilerinin Fransız Senatosu'nda ağırlanmalarının ve onur madalyasıyla ödüllendirmelerinin kabul edilmediği vurgulandı.
Ayrıca olayın kuvvetle kınandığı da belirtildi.