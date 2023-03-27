Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü mensuplarının Fransız Senatosu'nda ödüllendirilmesiyle ilgili Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu bakanlığa çağırdı. Ayrıca ağırlanmaların ve “madalyayla ödüllendirilmelerin” kuvvetle kınandığı vurgulandı.

Haber Merkezi

2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlayan Fransa, yine skandal bir olaya imza attı.

Fransız Senatosu, Nevruz nedeniyle bir resepsiyon düzenledi.

Düzenlenen resepsiyona hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

Teröristleri davet edip madalya verdiler

Şaşkına çeviren etkinlikte Fransızlar bununla da yetinmedi.

YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından bir de “Onur Madalyası” verildi.

Pes dedirten olayın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir hamle geldi.

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıkça terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG ile kadın yapılanması YPJ'nin sözde yöneticilerinin Fransız Senatosu'nda ağırlanmalarının ve onur madalyasıyla ödüllendirmelerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Ayrıca olayın kuvvetle kınandığı da belirtildi.