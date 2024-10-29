Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Hiçbir şey Gazze'deki sivil ölümlerini haklı gösteremez

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fas Meclisi'nde bir konuşma yaptı.

Macron konuşmasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı bir yıldan fazla süredir sürdürdüğü saldırılara değindi.

SİVİL ÖLÜMLERE VURGU YAPTI

"Hiçbir şey Gazze'deki bu kadar çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez." ifadesini kullanan Fransa Cumhurbaşkanı, "Gazze'de ateşkes olması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması, halkın korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşması için sürekli çağrıda bulunduklarını" söyledi.

'İSRAİL'E ASKERİ İHRACATIN DURDURULMASINI TALEP ETTİK'

Macron, Lübnan'da ateşkes olması gerektiğini, ABD ve diğer müttefikleriyle bu konu hakkında çalıştıklarını kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Lübnan ve Gazze'deki saldırıları durdurmak için (İsrail'e) askeri ihracatın durdurulmasını talep ettiğini vurguladı.