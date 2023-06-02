Fransa, Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyor Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik mesajında iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi arzusunu ortaya koydu.

AA

Türkiye, seçimini bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptı.

Seçim zaferi sonrası birçok lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Erdoğan'ı ilk tebrik edenlerden biri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oldu.

"Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği derin meseleleri var"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun sonucu ile Türkiye ve Fransa ikili ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmesini sorulması üzerine Legrendre, Emmanuel Macron'un Türkiye'deki seçim hakkında açıklama yaptığını ve Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştüğünü anımsattı.

Legendre, Macron'un Fransa ve Türkiye'nin Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrupa Atlantik ittifakının geleceği ve Akdeniz'deki zorluklar gibi birlikte üstesinden geleceği derin meselelerin olduğunu belirttiğini hatırlattı.

Erdoğan, Macron ile görüşecek

Anne-Claire Legendre, Macron'un Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini ve Fransa-Türkiye ilişkilerini ilerletmek istediğini vurguladığını aktardı.

Legendre, Erdoğan ve Macron'un yakın zamanda görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.