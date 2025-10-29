Fransa'da hükümetin yasağına öfkelenen çiftçilerden gübreli protesto Fransa'da hükümetin sığır taşımacılığına getirdiği yasak, Fransa’nın güneyinde çiftçilerin tepkisine neden oldu. Dordogne vilayetinde bir araya gelen çiftçiler, protesto kapsamında devlet binalarının önüne gübre döküp, lastik yaktı.