Fransa'da hükümetin yasağına öfkelenen çiftçilerden gübreli protesto

- Fransa'nın Dordogne vilayetinde çiftçiler, sığır taşımacılığına getirilen yasağa tepki gösterdi.
- Çiftçiler, resmi binaların önüne gübre döküp lastik yaktı.
- Hükümet, yumrulu deri hastalığının yayılmasını önlemek için bu kararı aldı.
Öfkeli çiftçiler sokağa döküldü...
Fransa’nın güneyinde bulunan Dordogne vilayetinde çiftçiler, hükümetin “yumrulu deri hastalığı”nın yayılmasını önlemeye yönelik aldığı kararlara tepki gösterdi.
TRAKTÖRLERİYLE YOLLARA ÇIKIP TRAFİĞİ KAPATTILAR
Ulusal basında yer alan bilgilere göre, çiftçi sendikası Coordination Rurale’ın (CR) çağrısıyla dün öğle saatlerinden itibaren traktörleriyle yollara çıkan çiftçiler, Dordogne bölgesinde trafiği kapatarak protesto başlattı.
RESMİ BİNALARIN ÖNLERİNE GÜBRE DÖKTÜLER
Hükümetin, hastalığın yayılımını durdurmak amacıyla sığır taşımacılığını 15 gün boyunca yasaklama kararı almasına öfkelenen çiftçiler, Perigueux, Nontron, Sarlat ve Bergerac kasabalarındaki resmi binaların önüne gübre döktü.
YÜZÜ AŞKIN ÇİFTÇİ GÖSTERİLERE KATILDI
Eylemler sırasında bazı binaların önünde lastikler yakıldı, yüzü aşkın çiftçi gösterilere katıldı.
Yumrulu deri hastalığı, büyükbaş hayvanlarda yüksek ateşe, deride yaralara, kilo kaybına ve doğum problemlerine yol açıyor.
İlk kez 1929 yılında Afrika kıtasında tespit edilen hastalık, ilerleyen yıllarda dünyada farklı bölgelere yayılarak 2019’da Asya’da da görülmeye başladı.