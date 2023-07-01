Fransa'da kaos: Protestocular hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bıraktı Kaosun devam ettiği Fransa’da protestocular, hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bırakmaya başladı. Paris sokaklarında 3 aslan, 1 fil, maymun ve birkaç zebra görüntülendi.

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Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar, devam ediyor.

Fransa'dan gelen görüntüleri tüm dünya endişe ile takip ederken protestocular ise sokakları adeta savaş alanına çevirdi.

Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bazı göstericilerin Fransa bayraklarını yaktığı görüldü.

Macron sokaklara daha fazla polisin ineceğini açıkladı ancak buna rağmen göstericilerin geri adım atmaya niyetleri yok gibi duruyor.

Birçok noktayı yağmalayan ve polisle çatışan göstericiler, bu defa rotayı hayvanat bahçesine çevirdi.

Hayvanlar serbest bırakıldı

Fransa’da protestocular, hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bırakmaya başladı.

Şimdiye kadar Paris sokaklarında 3 aslan, 1 fil, maymun ve birkaç zebra görüntülendi.

Hayvanları serbest bırakan göstericiler, o anları kayıt altına almayı da ihmal etmedi.

Gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti

Fransa'da durum gittikçe kötüleşirken, çıkan arbede sonucu ise bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransa polisi tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden 20 yaşındaki gencin çatışmalar sırasında bir mağazanın çatısından düştüğü, polisin genci bilerek hedef almadığı belirtildi.

Toplu taşıma seferleri durduruldu Öte yandan Fransız Hükümeti ülkede 21.00’den itibaren toplu taşıma seferlerinin askıya alındığını duyururken vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı.