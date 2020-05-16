Fransa’da peçe ve maskeye yönelik para cezası tartışılıyor

Ülkede yıllardır peçe yasağı uygulanmasına rağmen koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzünü maskeyle tamamen kapatmadan sokağa çıkanlara uygulanan ceza, Fransa’nın ikiyüzlü tavrını gösterdi.

Ayrımcı yasalarıyla yıllardır eleştiri oklarının hedefinde olan Fransa’da, koronavirüs salgının ardından Müslüman kadınlara yönelik uygulanan peçe yasağı yeniden tartışmaya açıldı.

"PEÇE ORTAK YAŞAMI İHLAL EDİYOR"

Ülkede 2010 yılında yürürlüğe giren bir yasa kapsamında, kamusal alanda yüzün kapatılması yasaklandı. Yasağa uymayanlara 165 euro para cezası uygulanırken dini inançları gereği peçe takmak isteyen birçok Müslüman kadın, ceza nedeniyle mağdur ediliyor.

Dini inancın kısıtlanması nedeniyle oldukça eleştirilen bu yasa, Fransız hükümeti tarafındansa peçe takmanın ortak yaşamanın standartlarını ihlal ettiği iddiasıyla o günden bu yana yürürlükte tutuluyor.

TARTIŞMALI YASAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkarken maske takma önlemini yürürlüğe girmesi, ülkedeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Salgın önlemleri kapsamında sokğa maskesiz çıkanlara ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmayanlara 135 eurodan başlayan cezalar uygulanıyor.

Ortaya çıkan bu ikilem, şu sıralarda Fransa’da oldukça tartışılırken, hükümetin yıllardır ayrımcılık uyguladığı Müslüman halka yönelik yaptırımların boyutu da bir kez daha gözler önüne serildi.