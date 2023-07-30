Fransa'dan Nijer'e yaptırım: Tüm mali yardımlarını askıya aldı Fransa, Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası, bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarını askıya aldığını açıkladı.

AA

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek", Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin "fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasındaki isim ortaya çıktı

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaşmıştı.

Fransa: Nijer'e yönelik yardımlarımızı askıya aldık

Yaşananların ardından Fransa'dan bir hamle geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Nijer'e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini derhal askıya aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, devrik Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un dönemindeki anayasal düzene geri dönülmesi çağrısı yaptığı belirtildi.

Türkiye'nin Afrika'da etkisi

Öte yandan Türkiye'nin, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba filizlerini veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylardaki ülke ziyaretleri, ikili ilişkilerde ilerlemeye sebep oldu.

Diplomatik ilişkilerini her geçen yıl daha da güçlendiren Türkiye, kıta genelinde 43 büyükelçilik açtı. Önümüzdeki dönemlerde de bu sayının 50'ye yükseltilmesi hedefleniyor.