Fransız Siyasetçi Marion Marechal: Bunu söylemek zor ama bir iç savaş halindeyiz Aşırı Sağcı Fransız Siyasetçi Marion Marechal, "Bunu söylemek zor ama bir iç savaş halindeyiz. Bunu durdurmanın yolu yerinde oturup beklemek değil, karşısında durmaktır" açıklamasını yaptı.

Paris'in Nanterre banliyösünde polisin Afrika kökenli bir genci öldürmesinin ardından başlayan protestolar, devam ediyor. Sokaklar savaş alanına dönerken, birçok magaza ise yağmalandı. Göstericiler, hayvanat bahçesindeki hayvanları bile serbest bıraktı. Macron'un açıklamalarına rağmen gösteriler durulmazken Fransa’nın önde gelen aşırı sağcı siyasetçilerinden Marion Marechal, iç savaş halinde olduklarını söyledi. Ülkeye ciddi bir düzensizlik durumunun hakim olduğunu söyleyen Marion Marechal, "Fransızların iş yerlerinin yağmalanmasına, arabalarının yakılmasına, yakınlarına saldırılmasına tahammülleri kalmadı." dedi. Macron'u suçladı Marechal, Cumhurbaşkanı Macron’u, hukuk devleti prensibini ve adaletin bağımsızlığını yıkmakla suçlayarak, hükümetin Fransa’nın yabancı kuşatması altında bulunmasına göz yumduğunu savundu. "Bir iç savaş halindeyiz" “Bunu söylemek zor olsa da şimdi bir iç savaş halindeyiz. Bunu durdurmanın bir çaresi de yerinde oturup beklemek değil, karşısında durmaktır. Güvenlik güçleri de müdahale için yeterli mühimmatlarının bulunmadığından şikayetçi. Böyle giderse Fransız vatandaşları kendi kendilerini koruma vazifesini üstlenecekler. Artık Fransızların iş yerlerinin yağmalanmasına, arabalarının yakılmasına, yakınlarına saldırılmasına tahammülleri kalmadı” ifadelerini kullanan Marechal, hükümetin OHAL ilan etmesini ve güvenlik güçlerine olayları bastırmak için yetki vermesini istedi. Gözden Kaçmasın Fransa'da kaos: Protestocular hayvanat bahçesindeki hayvanları serbest bıraktı Haberin Detayları