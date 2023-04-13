Fransız vekiller şimdi de PKK/YPG elebaşlarını ağırladı Terör destekçisi Fransa'da iktidarda bulunan Renaissance Partisi'nin milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

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Fransız Senatosu, geçtiğimiz ay Nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenlemişti.

Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edilmişti.

Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a, senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.

Geçtiğimiz ay 'Onur Madalyası' verdiler

Çirkin olayla ilgili Fransız Senatosu ve Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı ve düzenlenen resepsiyon kınandı.

Yaşanan bu skandalın ardından Fransızlar yine tepki çeken bir durumla gündemde.

Terör örgütünün elebaşlarını ağırladılar

İktidarda bulunan Renaissance Partisi'nin milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

Şaşkına çeviren görüşmeye ilişkin fotoğraflar ise Fransız vekil Sarah Tanzili tarafından paylaşıldı.

Öte yandan Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler'in de terör örgütü kabul ettiği PKK'ya göz yummaya devam ediyor.

Fransa, PKK/YPG'ye göz yummaya devam ediyor

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan PKK yandaşları, Paris sokaklarını yangın yerine çevirmişti.

Bu durumun yanı sıra Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.