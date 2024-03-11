Fransızlar yazdı: Türk dizileri imparatorluklarını genişletiyor Agence France-Presse isimli Fransız haber ajansı, Türk dizilerinin Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar yayıldığını ve önlemez bir başarıya sahip olduğunu yazdı.

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Türkiye son yıllarda dizi ve film sektöründe dikkat çeken adımlar attı.

Yapılan projeler, çekilen diziler ve filmler dünyanın birçok ülkesine ihraç edildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde izlenmeye başlayan Türk dizileri, hem Türkiye'nin tanıtımında hem de ticari boyutta önemli bir kazanç sağladı.

Öyle ki bu alanın giderek büyümeye ve yayılmaya devam etmesi Fransızları endişelendirmiş görünüyor.

Son olarak Agence France-Presse isimli Fransız haber ajansı, Türk dizilerinin önlenemez yükselişini mercek altına aldı.

Fransızlar mercek altına aldı: Türk dizileri dünyanın dört bir yanında üne sahip

'Dubai’den Şili’ye, Türk dizileri imparatorluklarını genişletiyor' başlıklı yazıda, Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanında nasıl bir üne sahip oldukları bir kez daha gözler önüne serildi.

Türk dizilerinin mercek altına alındığı yazıda, Türkiye'nin son 15 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den sonra en büyük ihracatçı konumuna geldiği aktarıldı.

Yine yazıda Türk dizilerinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da hatta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar son derece popüler olduğu da verilen bilgiler arasında.

'Dünyanın çeşitli ülkelerinde prime time'da yayınlanıyor'

Türk dizilerinin bu kadar yaygınlaşması ve başarısı ise Uluslararası izleyici ölçüm uzmanı Glance'in Araştırma ve Pazarlama Müdürü Xavier Rambert'in sözlerine de yansıdı.

Uluslararası izleyici ölçüm uzmanı Glance'in Araştırma ve Pazarlama Müdürü Xavier Rambert, yapımların "verimliliğinden" övgüyle söz etti.

Rambert, "Diziler şu anda İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır'da prime time'da yayınlanıyor. Çok kontrollü maliyetlerle kilometrelerce içerik sağlayabilmeleri, programların makul fiyatlarla doldurulabileceği anlamına geliyor." dedi.