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    Fuat Oktay KKTC'ye gidecek

    Oktay, KKTC'de Güvercinlik köyünde yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak.
    • AA
    • 31.03.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:49
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    Fuat Oktay KKTC'ye gidecek

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir dizi temas ve incelemelerde bulunacak.

    PROJE ARAZİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

    Güvercinlik Köyünde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde incelemelerde bulunacak Fuat Oktay, ardından Gazimağusa Belediye Başkanı ile bir araya gelecek.

    Fuat Oktay, bir süredir çekimleri Gazimağusa'da devam eden ve Kıbrıs'a dair gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına da katılacak.

    Fuat Oktay KKTC ye gidecek #1

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