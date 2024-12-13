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Haber Merkezi

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler, tarihi anlara imza attı.

Uzun süredir durulan çatışmaların ardından 27 Kasım'da başlayan yürüyüşte muhalif güçler, Şam'ı ele geçirdi ve Esad yönetimi düştü.

Tam 61 yıllık Baas rejiminin düşmesinin ardından Esad ve ailesi, Rusya'da sığınmacı oldu.

Esad'ın Rusya'ya kaçması ve Şam'da kontrol tamamen sağlanmasının ardından muhalifler, binlerce mahkumu serbest bıraktı.

Özellikle Sednaya Hapishanesi, binlerce mahkuma çeşit çeşit işkencelerin yapıldığını ortaya koydu.

Esad rejiminin "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde Suriyeliler, yakınlarını aramaya devam ediyor.

Aileler, hapishanedeki kayıtlara bakarak, duvarları delerek umutla yakınlarını bulmaya çalışıyor..

FULYA ÖZTÜRK SEDNAYA'DA

Ekibiyle birlikte Şam'a giden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, hapishaneyi görüntülerken gördüğü manzaralara inanamadı..

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"CENAZELERİ PARÇALADIKLARI MAKİNALAR BURADA"





Cesetleri parçaladıkları makinalar var burada. Pres makinası.. Cenazeleri parçaladıkları makinalar.. Binlerce cenazeyi ortadan kaldırmışlar. Dolayısıyla buradaki insanlar belki de hiçbir zaman yakınlarının cenazelerine ulaşamayacaklar.

"KORKUNÇ"

Korkunç bir manzara, kelimelerin bittiği yer burası!

ESAD'IN ÖLÜM KAMPI

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor.

Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor.

Beyaz binada; cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor.

Halkın siyasi reformlar ve Esad Ailesi'nin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu.

İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü.

2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.

Hapishane görevlilerin resmi elbiselerini çıkarıp hapisHanede bırakarak kaçtıkları görüldü.