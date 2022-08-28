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    Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

    Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

    Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 22:19
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    Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik kullandığı "sapık" ifadesinin ardından tutuklanması, kamuoyunun gündeminindeki yerini koruyor.

    Kamuoyundan farklı isimler, Gülşen için 'serbest bırakılsın' çağrıları yapmaya başladı.

    Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens'in eşinden geldi.

    Paylaşım yaptı

    Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan Gülşen'i serbest bırakın paylaşımı yaptı.

    "Free Gülşen"

    Kerkhofs paylaşımında "Free Gülşen" isimli ünlü şarkıcının serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

    Galatasaraylı Dries Mertens in eşinden Gülşen e destek #1

    Kat Kerkhofs 2017 yılında katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

    "Yatağımda bambaşkayım açıklaması olay olmuştu"

    Kat Kerkhofs, "Kamuoyunda hanımefendi gibi davranıyorum, ancak yatağımda bambaşkayımdır." ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaraylı Dries Mertens in eşinden Gülşen e destek #2

    Galatasaraylı Dries Mertens in eşinden Gülşen e destek #3

    Galatasaraylı Dries Mertens in eşinden Gülşen e destek #4

    Galatasaraylı Dries Mertens in eşinden Gülşen e destek #5


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