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Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

Galatasaraylı Dries Mertens'in eşinden Gülşen'e destek

Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.