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    G.Antep'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

    20 adrese eş zamanlı olarak yapılan uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli şahıs yakalandı.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 11:10
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    G.Antep'te eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Nisan Perşembe günü kent genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı.

    Ekiplerin özellikle uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 20 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli şahıs yakalandı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda 350 gram metamfetamin, 450 gram esrar, 290 gram sentetik kannabinoid, 170 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

    Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 14 şahsın, işlemlerine başlandığı belirtildi.

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