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    Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 2 terörist, Hava Kuvvetleri'nin operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 13:25
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    Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele hızla devam ediyor...

    Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Türk askeri, Gara bölgesine hava harekatı düzenledi.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

    "TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

    Bakanlık, paylaşıma "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" notunu da düştü.

    Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü #1

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