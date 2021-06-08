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- Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 2 terörist, Hava Kuvvetleri'nin operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 08.06.2021 - 13:11
- Güncelleme : 08.06.2021 - 13:25
Terörle mücadele hızla devam ediyor...
Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Türk askeri, Gara bölgesine hava harekatı düzenledi.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.
"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"
Bakanlık, paylaşıma "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" notunu da düştü.