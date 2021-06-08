Gara bölgesinde hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK’lı 2 terörist, Hava Kuvvetleri'nin operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadele hızla devam ediyor...

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Türk askeri, Gara bölgesine hava harekatı düzenledi.

2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verdi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Bakanlık, paylaşıma "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" notunu da düştü.